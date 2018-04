رئيس جهاز الشرطة القضائية يستجيب لنداء طفلة ليبية من تونس

المتوسط:

استجاب رئيس جهاز الشرطة القضائية العقيد محمود أبوحميدة، لنداء وجهته طفلة ليبية من دولة تونس الشقيقةً، للتمكن من رؤية والدها الموقوف على ذمة قضية جنائية بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسي.

ووجهت الطفلة «تسنيم» نداء إنسانيا إلى المكتب الإعلامي الذي يقضي عقوبة بالسجن الي ادارة جهاز الشرطة القضائية عن طريق المكتب الإعلامي جهاز الشرطة القضائية لتمكينها من زيارة الذي لم تتمكن من زيارته لمدة أربع سنوات.

وقال المكتب الإعلامي «إن هناك صورة ضبابية خاطئة ومغلوطة في وأذهان المواطنين ضد مؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا، منها عدم تتقيدها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان».

وأكد المكتب الإعلامي رئيس الجهاز العقيد محمود أبوحميدة استجاب لطلب الطفلة وأمر بإحالة طلبها بالموافقة لمدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسي ملازم أول أسامة أنجيم الذي كلف دورية حماية لنقل النزيل إلى مقر إدارة الجهاز لتمكينه من رؤية أسرته خلال زيارة تقابلية.

وأوضح أن الزيارة تمت في أجواء أسرية وإنسانية تتوافر فيها كافة حقوق النزيل، مقدما الشكر والتقدير لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسي إدارةً وأعضاء، قائلا: «نتمنى الإسراع في الفصل في كل القضايا من قبل المحاكم المختصة مما يساهم في تخفيف الأعباء الملقاء على عاتق جهاز الشرطة القضائية».

