اجتماع ليبي أممي لبحث سبل مكافحة الهجرة

شاركت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق والمنظمة الدولية للهجرة، ووكالة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، في رئاسة الاجتماع الثالث للفريق العامل المعني بالهجرة الذي انعقد في العاصمة طرابلس.

ونقلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تدوينة له بموقع “فيسبوك” عن رئيس المنظمة الدولية للهجرة بعثة ليبيا عثمان البلبيسي، الذي يشترك في رئاسة الاجتماع قوله “اجتمعنا لاتخاذ خطوات ملموسة وإيجاد حلول عملية لتقديم العون للإدارة الفعّالة لشؤون الهجرة مع كفالة احترام حقوق الإنسان والحدّ من آثار الهجرة غير النظامية”.

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر عدد المهاجرين الكلي للمهاجرين في ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.

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