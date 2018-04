«أوقاف المؤقتة» تثمن جهود «العبار» للمصالحة بين «شهداء الزاوية» و«جنائي بنغازي»

المتوسط:

ثمنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة، جهود عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار ومديري مكتبي أوقافها وصندوق زكاتها وقادة الكتيبة 210 مشاة آلية، للسعي في الإصلاح بين بعض منتسبي “كتيبة شهداء الزاوية” وقسم البحث الجنائي بنغازي.

وأعربت هيئة الأوقاف، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، عن شكرها لموقف كل الأطراف التي استجابت لتحقيق إصلاح ذات البين وكانوا كما أمروا مفاتيح للخير مغاليق للشر.

ودعت الجميع، لتوحيد الصف وجمع الكلمة في محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة بجميع أشكالها، معربة عن تمنياتها بأن يديم الله نعمة الأمن والأمان على مدينة بنغازي خاصة وعلى البلاد عامة.

