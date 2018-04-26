تواصل أعمال إزالة المخلفات والقمامة من مناطق بنغازي

بنغازي 26 أبريل 2018 (وال)- تواصل إدارة المتابعة وضمان الجودة في بلدية بنغازي، الإشراف على أعمال إزالة القمامة ومخلفات البناء بعدة مناطق مختلفة في البلدية .

هذا وتمثلت أعمال النظافة بإزالة المخلّفات على جانبي الطريق الساحلي الممتد من جسر منطقة سيدي خليفة، وصولاً إلى جزيرة الدوران بالطريق الدائري الخامس بمنطقة حي السلام .

كما شملت الحملة أيضاً حديقة 23 يوليو، ومفترق مستشفى 7 أكتوبر وصولاً إلى جزيرة دوران شهداء جليانة الواقع مقابل فندق أوزو السياحي، إضافةً إلى جزيرة دوران منطقة طابلينو وصولاً إلى مفترق عمارات 7000 وحدة سكنية في منطقة الكيش، ومفترق شركة الخليج العربي للنفط، وساحة البركة “كتيبة الفضيل بو عمر سابقاً” .

ونوهت بلديّة بنغازي كافة المواطنين، بالعمل على حماية البيئة، من أجل إظهار المدينة بشكلٍ الحضاري . (وال- بنغازي) ر ت

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