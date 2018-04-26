المغربي: الاجتماع الليبي الدولي يهدف لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب البشر

قال وكيل وزارة الخارجية المفوضة في حكومة الوفاق لطفي المغربي عقب الاجتماع الثالث الذي عقده فريق العمل الليبي الدولي اليوم في طرابلس، حول مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر .. قال إن هذا الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة التي ارتبطت بظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى دورها في تمويل الإرهاب.

من جهته أكد وكيل وزارة الداخلية المفوضة بحكومة الوفاق محمد الشيباني استعداد الوزارة لأداء مهامها في إيقاف الهجرة غير القانونية، مضيفا أن ليبيا تعد المتضرر الرئيسي من هذه الهجرة، كونها بلد العبور لهؤلاء المهاجرين.

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