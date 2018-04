«أمن شحات» تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة بالمدينة

المتوسط:

كثفت مديرية أمن شحات بالتعاون مع جهاز الهجرة الغير شرعية بالمدينة من انتشار الدوريات المتمركزة والراجلة علي مداخل ومخارج المدينة، في إطار السعي لتكثيف البوابات وزيادة التعزيزات الأمنية لفرض الأمن في المدينة بصورة كبيرة.

وتسعى المديرية لتكثيف البوابات وزيادة التعزيزات والدوريات بحدود المديرية، مهيبة بالمواطنين الإبلاغ عن إي تحركات مشبوهة، والتعاون مع رجال الأمن.

وأكد البيان الأمني الصادر من المديرية أننا أجهزة الأمن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة وأمن مواطنيها.

يشار إلى إن مديرية أمن شحات أعلنت الجاهزية لمساندة القوات المسلحة العربية الليبية عند دخولهم لتحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية المتطرفة، وذلك عقب تحضير عسكري تشهده المنطقة المطوقة لمدينة درنة من قبل القوات المسلحة تمهيداً لتحريرها من الجماعات الإرهابية المتواجدة بداخلها.

