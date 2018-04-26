قريبا.. إصدار تقرير جهاز ديوان المحاسبة السنوي 2017

#خاص

يعتزم جهاز ديوان المحاسبة إصدار تقريره السنوي عن العام 2017 بداية مايو القادم حيث عقدت لجنة إعداد التقرير سلسلة من الاجتماعات التي تناولت ملاحظات هامة وجوهرية على الإلية المتبعة في إعداد التقرير السنوي لعام 2017.

وبحسب تصريحات المكتب الإعلامي فأن الهيئة تسعي من خلال التقرير إلي إرساء مبدأ الشفافية والدقة في البيانات والمعلومات.

وتسعي لجنة إعداد التقرير السنوي إلي وضع إلية جديدة لتوزيعه على مختلف الجهات العامة للاستفادة من الملاحظات الواردة به وكذلك إتاحة الفرصة للرأي العام لمعرفة ما قدمته الهيئة من ملاحظات علي عمل الجهات العامة وتمهيدا لنشره عبر موقع الهيئة الالكتروني.

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