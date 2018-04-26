المجبري يبحث مع إدارة المنطقة الحرة مصراتة سبل حلحلة العراقيل التي تواجه عملها

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري يوم امس الاربعاء بمقر المجلس في طرابلس مع رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة الحسين عمر بن أحميدة.

المجبري أكد خلال اللقاء بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي على اهتمامه بدعم ومساندة إنشاء المناطق الحرة لما لها من أثر إيجابي على نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل للشباب.

وناقش اللقاء ايضاً سير العمل بالمنطقة الحرة والخطط المستقبلية لتطوير العمل بالمنطقة وكذلك الصعوبات والعراقيل التي تواجه العمل.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع لمناقشة موضوع المناطق الحرة على أن يدعوا له جميع الأطراف ذوي العلاقة.

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