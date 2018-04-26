حملة صيانة كبيرة يقوم بها مكتب توزيع هراوة للحد من انقطاع التيار الكهربائي قبل رمضان

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قال السيد فرج لملوم مدير دائرة توزيع هراوة في تصريح خاص لليبيا الاقتصادية ان مستخدمين قسم الصيانة بدائرة توزيع الكهرباء ببلدية هراوة تمكنو من الانتهاء من صيانه شاملة استمرت عدة أيام شملت الخط الشرقي لمنطقة هراوة بمسافه 8كيلو متر، وتم كذلك صيانه الخط الغربي للمنطقة بمسافه 6كيلو متر.

وشملت الصيانه تغيير كوابل معطوبه و تنظيف العوازل من الاتربه المتراكمه وتغيير عوازل مكسوره تسبب في فصل الخطوط وخاصه اثناء الرطوبه في الجو.

و قامت فرق الصيانه كذلك بصيانه الخطوط المغديه لمحطه المكتب ومحطه السوق بمسافه 4كيلو متر .و شملت تنظيف العوازل من الاتربه المتراكمه وتغيير عوازل قرصيه مكسوره والقضاء علي جميع المشاكل في الخط.

وتأتي هذه الحمله للحد من ظاهرة فصل التيار الكهربائي داخل نطاق الدائره بقدر الامكان خصوصا خلال شهر رمضان المبارك ومن اجل خدمه المواطن البسيط .

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