معيتيق يلتقي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش منتدى سراييڤوا للأعمال

عين ليبيا

التقى النائب “أحمد معيتيق” على هامش منتدى سراييڤوا للأعمال 2018 برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية “بندر الحجار ” حيث تعتبر ليبيا من المؤسسين وابرز المساهمين فيه.

هذا وتم خلال اللقاء مناقشة سبل الاستفادة من أنشطة وبرامج البنك الإسلامي للتنمية لخلق برامج تنموية خاصة بالشباب في ليبيا والتأكيد على أن يطلع البنك بدوره في دعم هذه المشاريع وتمكين المشروعات الصغرى والمتوسطة اقتصاديا، لتعزيز مشاركتهم في البناء والتطوير خلال المرحلة القادمة، إيماناً بدورهم المهم وتأثير ذلك على التغيير نحو التطور بمعايير عالمية في مجالات الأعمال المختلفة.

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