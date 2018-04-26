ديوان مجلس وزراء الوفاق يفتتح مكتب علاقات للديوان بمطار معيتيقة

ليبيا – افتتح أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس رئاسة وزراء الوفاق وليد الكاتب أمس الأربعاء مكتب علاقات تابع للديوان بمطار معيتيقة الدولي ويأتي ذلك في إطار الحرص لتسهيل إجراءات الحجز والاستقبال والتوديع للمسؤولين والموظفين التابعين لرئاسة الوزراء والجهات التابعة له.

أمين شؤون التنظيم أكد بحسب المكتب الاعلامي لرئاسة المجلس الرئاسي أن العمل يأتي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمنفذ مطار معيتيقة،موضحا بأن طبيعة عمل المكتب الخدمية لا تتعارض مع الاختصاصات المسندة لجهاز المراسم العامة ومهام وواجبات إدارة المراسم والتشريفات التابعة للحرس الرئاسي.

ومن جانبه،أكد مدير المنفذ العميد عزالدين الزوق بأنه سيتم تقديم كافة التسهيلات التي تسهم في نجاح عمل المكتب حتى يحقق الغرض الذي انشئ من أجله باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح قام بها مجلس رئاسة الوزراء.

وشارك بالافتتاح كل من مدراء الإدارات والمكاتب بديوان رئاسة مجلس وزراء الوفاق ،مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب ، مدير المنفذ العميد عزالدين الزوك ، آمر قوة تأمين المطار العقيد محمد فتح الله ، رئيس رقابة الجوازات العميد عبد الباسط الزرقاني ، رئيس مركز الجمرك العميد عبدالرزاق بلحاج ، نائب رئيس رقابة المطار رائد علي التمتام.

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