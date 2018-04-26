الصفراني: اتفاق الصخيرات أسكت أصوات الرصاص في ليبيا

قال رئيس كتلة العدالة والبناء في المجلس الأعلى للدولة، عبد السلام الصفراني، إن اتفاق الصخيرات أسكت أصوات الرصاص في ليبيا، ونقل الخلاف إلى المستوى السياسي.

وثمّن الصفراني في لقاءه، الأربعاء، مع النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، جهود المملكة المغربية “للتقريب بين الفرقاء الليبيين”، مشيدا بالدور الرائد والتجربة الكبيرة لحزب العدالة والتنمية في مجال تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية.

يذكر أن وفدا برلمانيا بقيادة رئيس كتلة العدالة والبناء في المجلس الأعلى للدولة، عبد السلام الصفراني، زار، الأربعاء، مقر حزب العدالة والتنمية في المغرب؛ لمناقشة الوضع السياسي والحزبي في كلا البلدين.

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