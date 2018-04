المتوسط:

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وجود أكثر من 184.000 نازح بحاجة للمساعدة الإنسانية في ليبيا، موضحة أن العودة الطوعية لابد أن تكون في ظروف تضمن الكرامة والسلامة.

وأضافت المفوضية، في تغريدة لها على موقع “تويتر”، أن 386.000 شخص عادوا مؤخراً إلى منازلهم، مؤكدة أنها تواصل حشد الدعم للمحتاجين وتوفير المساعدة لهم إلى أن يجدوا حلولاً دائمة.

