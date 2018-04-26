الصهبي : زيارتنا إلى بريطانيا جاءت لتعزيز وبناء التعاون الذي يخدم مصالح البلدين

قال عضو مجلس النواب، صلاح الصهبي، إن زيارة الوفد البرلماني الليبي إلى المملكة المتحدة البريطانية، جاءت لتعزيز وبناء التعاون الذي يخدم مصالح البلدين بشكل متبادل، من خلال بناء تفاهم شامل نحو تحقيق هذا الهدف.

هذا وأفاد الصهبي في تصريح لقناتنا بأنهم ناقشوا مع الحكومة البريطانية وأعضاء مجلسي اللوردات والعموم، والمجلس الليبي البريطاني، تقريب المصالح والقدرات لبناء الشراكات والتغيير وإعادة التنمية في ليبيا، مؤكدين على أهمية بدء العمل بطريقة أكثر إيجابية، مع وضع الأنشطة طويلة الأمد في الاعتبار دائما، دون التضحية بالتصورات الإيجابية التي يحملها كلا الشعبين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا