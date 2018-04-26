طوارق الجزائر يطالبون بوتفليقة بفتح الحدود مع ليبيا

طالب زعيم الطوارق في الجزائر، إبراهيم غومة، الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بالتدخل لإعادة فتح الحدود مع ليبيا على مستوى منفذين حدوديين أمام الحالات الإنسانية الطارئة.

ودعا زعيم طوارق منطقة الطاسيلي وعضو البرلمان الجزائري إبراهيم غومة في رسالة وجهها إلى الرئاسة الجزائرية بحسب مانقل موقع فيتو الجزائري دعا إلى إعادة النظر في قرار إغلاق الحدود مع ليبيا منذ 2014 على مستوى محافظة إيليزي التي تضم بوابتين متواجدتين بكل من تين الكوم ببلدية جانت، وأخرى في بلدية الدبداب، والنظر إلى الحالات الإنسانية والاجتماعية.

وطالب زعيم الطوارق الرئيس بوتفليقة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة خدمة لتلك الدولة المجاورة، وإلى الشعوب الشقيقة والتي مدت يد العون واحتضنت الثورة الجزائرية، بحسب موقع فيتو الجزائري.

وحذّر زعيم الطوارق مما يقع من أحداث في ليبيا واعتبره بداية ليس لها نهاية من زعزعة أمن المنطقة، والمساس باستقرار الحدود الجنوبية الكبرى.

وحثّ إبراهيم غومة الرئيس بوتفليقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الوضع في ليبيا وفي منطقة الأزواد طوارق شمال مالي، لأن الوضع يؤثر مباشرة على مجتمعات ولايات الجنوب الجزائري الكبير والمنطقة بصفة عامة.

ودعا غومة في ختام رسالته سكان ليبيا والأزواد إلى شيء من ضبط النفس وتحكيم العقل والعمل لكل ما من شأنه أن يحقق الأمان، والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع بالصحراء الكبرى والجزائر.

وأغلقت الجزائر المعابر الحدودية مع ليبيا شهر مايو 2014، بعد تلقي معلومات عن وجود تهديدات أمنية بسبب الفوضى الأمنية في الجانب الآخر من الحدود.

ولا يختلف الوضع عن طوارق شمال مالي الذين تجمعهم علاقات مصاهرة وتجارة بطوارق الجزائر وحتى ليبيا، حيث أغلقت الحدود البرية منذ العام 2015.

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