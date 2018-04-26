ديوان المحاسبة يصدر هذه التعليمات للمصارف التجارية

دعا ديوان المحاسبة طرابلس المصارف التجارية لعدم قبول أو تنفيذ أي معاملة أو طلب لتوريد سلع أو مستلزمات لأي شركة كانت إلا من خلال وزارة الاقتصاد ووفق المحاضر المعتمدة من وزير الاقتصاد دون غيره.

وقال وكيل ديوان المحاسبة علاء الدين المسلاتي في خطاب موجه لمدير عام المصرف الليبي الخارجي ومدراء المصارف التجارية ورؤساء اللجان الإدارية بالمصارف التجارية قال إن ثمة جهود تبذل لتنظيم وإصلاح “التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد وما تسببت فيه فوضى التوريدات الوهمية والتي نتجت عن تجاوز الجهة المختصة …مما ترتب عليه إنفاق أموال ضخمة بالنقد الأجنبي على مدار السنوات الماضية دون أن تستفيد منها في توفير سلع وخدمات تعادل هذا الإنفاق”.

وأضاف الخطاب الذي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه أن “وزارة الاقتصاد بدأت في “تنظيم أنشطة التصدير والاستيراد بإنشاء منظومة تسجيل طلبات الشركات الراغبة في توريد السلع والمستلزمات من تاريخ 11-7-2017 والتي ضمت حتى تاريخ 1-3-2018 عدد 8926 شركة من مختلف الأنشطة الاقتصادية وتمكنها من منح الموافقات بشكل أفقي سواء على مستوى السلع أو الموردين بما يسمح بالتنوع والعدالة وكسر الاحتكار وخلف التنافسية وضمان تحقيق أقصى منفعة من مخصصات النقد الأجنبي على السلع والخدمات وقد منحت خلال فترة عملها حتى تاريخ 1-3-2018 عدد 6221 موافقة بقيمة إجمالية 4.8 مليار دولار لازال اغلبها متعثر لأسباب تتعلق بتنازع الاختصاصات”.

وأشار الخطاب إلى انه تبين عند تحليل ودراسة “كشوفات الموافقات على التوريد التي تمت خلال العامين 2017-2018 من ورود معاملات لم تحل من وزارة الاقتصاد عددها 3243 معاملة بقيمة 3.507 مليار دولار تجاوزا لوزارة الاقتصاد ودون أن يتم إدخالها إلى منظومة الموازنة هذا بالإضافة إلى ما يتوارد من محاولات تمرير توريدات أخرى لتغطيتها باستخدام مستندات برسم التحصيل بالمخالفة للتشريعات والضوابط ..وبشكل يصب في مصلحة عدد محدود من التجار بطريقة تعزز من الاحتكار وتنسف الجهود المبذولة في إصلاح هذا الملف والعودة بالدولة إلى المربع الأول”.

وأكد ديوان المحاسبة “على ضرورة التزام كل مؤسسة باختصاصاتها التي حددها لها القانون” داعيا “المصارف التجارية إلى عدم قبول أو تنفيذ أي معلومة أو طلب لتوريد سلع أو مستلزمات لأي شركة كانت إلا من خلال وزارة الاقتصاد ووفق المحاضر المعتمدة من وزير الاقتصاد دون غيره علما بأن سلطة المصرف المركزي على المصارف التجارية حددها قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 بالإشراف والرقابة على مدى تطبيق اللوائح والضوابط التي تصدر عن مجلس إدارة المصرف المركزي ومراقبة مراكزها المالية وبالتالي فهي لا تمتد التى التدخل في الإجراءات التنفيذية للمصارف ولا إصدار الأوامر بتنفيذ إجراءات ليست من اختصاصه أو بمنعها عن تنفيذ قرارات وإجراءات الجهات المختصة أو الرقابية الصادرة بموجب القوانين والتشريعات النافذة”.

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