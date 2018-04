المتوسط:

أعلنت مصادر عسكرية، وصول طائرة تابعة للقيادة العامة من مطار بنينا بنغازي إلى مطار القاهرة، موضحًا أنها ستقل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ومرافقيه.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أن موعد وصول الظائرة للبلاد مساء اليوم.

