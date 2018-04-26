معيتيق يلتقي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في طرابلس

ليبيا – اجتمع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق على هامش منتدى سراييڤوا للأعمال 2018 أمس الأربعاء برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر الحجار.

وتم خلال اللقاء وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي مناقشة سبل الاستفادة من أنشطة وبرامج البنك الإسلامي للتنمية لخلق برامج تنموية خاصة بالشباب في ليبيا.

معيتيق والحجار أكدوا على ضرورة أن يطلع البنك بدوره في دعم هذه المشاريع وتمكين المشروعات الصغرى والمتوسطة اقتصادياً لتعزيز مشاركتهم في البناء والتطوير خلال المرحلة القادمة إيماناً بدورهم المهم وتأثير ذلك على التغيير نحو التطور بمعايير عالمية في مجالات الأعمال المختلفة.

يشار إلى ان معيتيق والوفد المرافق له تواجدوا في فعاليات منتدى سراييفو للأعمال 2018 بجمهورية البوسنة والهرسك تحت شعار “إقليم واحد اقتصاد واحد” بغية الاستفادة من تجربة السلطات البوسنية في إدارة مراحل ما بعد الصراع.

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