هيئة الاتصالات تبحث مشاكل منطقة البركت فيما يتعلق بخدمات الاتصالات

اجتمع رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، سامي الفنطازي، في مقر الهيئة في طرابلس، مع وفد منطقة البركت، وأعيان مدينة غات.

حيث قدم الوفد خلال الاجتماع لرئيس الهيئة، شرحا وافيا عن المشاكل والصعوبات التي تعاني منها منطقة البركت، فيما يتعلق بخدمات الاتصالات.

من جانبه أكد الفنطازي حسب وكالة الأنباء الليبية طرابلس بأن الهيئة تقوم بتقديم خدمات الاتصالات لكل مدن ليبيا دون استثناء، موضحا أن المشاكل التي تحدث بين الحين والآخر تعتبر عاملا مؤثرا في تقديم الخدمة، كما أكد أيضا سعي الهيئة إلى تقديم خدمات ترتقي إلى المستوى المطلوب وفق الإمكانيات المتاحة.

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