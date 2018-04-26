بن تاهية: انتخابات الزاوية في مايو، وننتظر ميزانية بلديات أخرى

قال رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، الخميس، إن موعد انتخاب بلدية الزاوية المركز حدد في 12 مايو المقبل، عوضا عن 30 أبريل؛ لتمكين أكبر عدد من الناخبين من المشاركة.

وأشار بن تاهية إلى أن انتخابات مجلس بني وليد البلدي ستنطلق فور الانتهاء من انتخابات الزاوية، مؤكدا توفر الميزانية الخاصة بالبلديتين، في حين تنتظر اللجنة تسييل الميزانية الخاصة بالبلديات المنتهية ولايتها.

وأوضح بن تاهية أن قرابة 77 بلدية تنتهي ولايتها خلال 2018، في حين انتهت بالفعل ولاية عدد آخر.

يشار إلى أن اللجنة المركزية تعمل على إعادة انتخاب مجالس بلدية للبلديات التي انتهت مدة ولايتها المحددة بأربع سنوات، منتظرة تسييل الميزانية الخاصة بها من المجلس الرئاسي

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