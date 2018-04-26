اخبار ليبيا الان

بن تاهية: انتخابات الزاوية في مايو، وننتظر ميزانية بلديات أخرى

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، الخميس، إن موعد انتخاب بلدية الزاوية المركز حدد في 12 مايو المقبل، عوضا عن 30 أبريل؛ لتمكين أكبر عدد من الناخبين من المشاركة.

وأشار بن تاهية إلى أن انتخابات مجلس بني وليد البلدي ستنطلق فور الانتهاء من انتخابات الزاوية، مؤكدا توفر الميزانية الخاصة بالبلديتين، في حين تنتظر اللجنة تسييل الميزانية الخاصة بالبلديات المنتهية ولايتها.

وأوضح بن تاهية أن قرابة 77 بلدية تنتهي ولايتها خلال 2018، في حين انتهت بالفعل ولاية عدد آخر.

يشار إلى أن اللجنة المركزية تعمل على إعادة انتخاب مجالس بلدية للبلديات التي انتهت مدة ولايتها المحددة بأربع سنوات، منتظرة تسييل الميزانية الخاصة بها من المجلس الرئاسي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية

عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك