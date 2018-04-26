جولة لمتابعة جهود حفظ الأمن في تاجوراء

قام فريق من مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق بزيارة ميدانية لتوثيق الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للأمن المركزي داخل نطاق بلدية تاجوراء.

وبين مكتب الإعلام بوزارة الداخلية أن الفريق الزائر قام بمتابعة التمركزات الأمنية داخل بلدية تاجوراء والمجهودات التي يقوم بها رجال الأمن المركزي في المجاهرة بالأمن وإستتبابه داخل نطاق البلدية.

وكان فريق من مكتب الإعلام الأمني قام بزيارة ميدانية لتوثيق النشاطات التي تقوم بها مديرية أمن يفرن والأجهزة الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية.

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