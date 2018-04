فيديو | سفير روسي سابق يكشف تفاصيل مؤامرة قطر لإسقاط نظام «القذافي»

المتوسط:

نشر موقع سبوتنيك الروسية، تصريحات للسفير الروسي السابق في قطر، فلاديمير تيتورينكو، يكشف فيها دور قطر في إسقاط نظام معمر القذافي مستخدمًا ثورات الربيع العربي.

وأوضح “تيتورينكو”، خلال حلقة جديدة من برنامج “رحلة في الذاكرة” على قناة روسيا اليوم نشرته الموقع، أن حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر فى ذلك الوقت، أكد له مشاركة الدوحة في إسقاط نظام معمر القذافي في ليبيا، متابعا: “أخبرني حمد بن جاسم أنهم سيرسلون 6 طائرات حربية، ولم يخبرنا بالوحدات الخاصة التي أرسلوها، وأكد عدم مشاركة الطيارين القطريين في القصف لأن قواتهم صغيرة وأي خسائر ستكون ملحوظة”.

وأشار إلى أن “قطر كانت المشارك الأكثر نشاطاً في إسقاط “النظام الليبي”، لأنهم كانوا يأملون في الوصول لموارد النفط والغاز الليبي”، مؤكداً أن “قطر كانت تأمل بعد الإطاحة بـ”النظام المصري” القائم عام 2011، في التحكم بالعالم العربي عن طريق مصر، وأن حمد بن جاسم اعترف أيضا بمشاركة قطر عمليا فى الإطاحة بالأنظمة العربية عبر تمويل وإعداد الإرهابيين”.

وقال: “ذكر بن جاسم، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أنهم أنفقوا 137 مليون دولار منذ بداية الحرب في سوريا، ودفعت نفقات الحرس الجمهوري، ورئيس الوزراء السوري”. وأضاف: “بن جاسم أكد أيضا بمنتهى الصراحة لعبهم دور كبير في تدمير سوريا واليمن ومصر، بتوجيه من أمريكا”، لافتا إلى أن “قطر تعاملت بوقاحة مع روسيا”.

