البوسنة والهرسك: مستعدون لمتابعة عودة شركاتنا للعمل في ليبيا

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالبوسنة والهرسك “ميركو شاروڤيتش” وتناول الاجتماع استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وآفاق تطويرها.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق ان شاروڤيتش أشاد خلال الاجتماع الذي عقد على هامش منتدى سراييفو للأعمال 2018 بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن التواصل بين المسؤولين سيساعد على استئناف العلاقات في المجالات المختلفة.

وأعرب شاروڤيتش عن استعداد حكومة بلاده لمتابعة عودة الشركات البوسنية لاستكمال المشاريع المتعاقد على تنفيذها في مجال إنتاج الطاقة والصحة وغيرها.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على البدء في تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادية والتجارية بينهما وتفعيل عمل اللجان المشتركة من خلال إعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين.

ويقام منتدى سراييڤوا للأعمال 2018 بجمهورية البوسنة والهرسك تحت شعار “إقليم واحد اقتصاد واحد” بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف الدول.

وتهدف ليبيا من المشاركة في المنتدى للاستفادة من تجربة السلطات البوسنية في إدارة مراحل ما بعد الصراع، خلال مطلع التسعينات والنجاحات التي حققتها لتحسين الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات مختلفة، منها توظيف موارد مالية وطبيعية للدولة، من أجل خلق فرص العمل للتنمية المستدامة في عديد المجالات، كالطاقة والكهرباء وصناعة الأدوية والمعدات الطبية والزراعة وتعزيز قدرات الدولة على التصدير، الذي انعكس إيجاباً على تحقيق تنوع اقتصادي وتحسين الدخل.

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