مجلس الدولة يبحث مع المصرف المركزي بطرابلس سبل حل الأزمة الاقتصادية الراهنة

ليبيا – عقد رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة وأعضاء اللجنة أمس الأربعاء اجتماعاً تقابلياً مع مدير إدارة البحوث والإحصاء ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ومدير مكتب المحافظ.

وناقش المجتمعون بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الدولة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعانيها الدولة الليبية بشكل عام والمواطن بشكل خاص والسبل الكفيلة لحلها ورفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي.

وخلص اللقاء إلى ضرورة اتخاذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تتطلب التعاون المشترك بين المؤساسات الحكومية.

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