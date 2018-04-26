اقتصاد المؤقتة تصدر قراراً بشأن تحديد أسعار بعض السلع الأساسية في شهر رمضان

ليبيا – أصدر وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة منير عصر أمس الأربعاء، قرار رقم (27) لسنة 2018 بشأن أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

القرار تضمن بحسب بيان الوزارة الذي تلقت المرصد نسخة عنه، أسعار بعض السلع الأساسية المستهدف توزيعها عن طريق الجمعيات الاستهلاكية خلال شهر رمضان.

ويأتي هذا القرار ضمن استعداد الوزارة لشهر رمضان بهدف التسهيل على المواطن للحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة رغم الظروف التي تمر بها البلاد حالياً وشمل القرار السلع الأساسية الآتية (زيت، سكر، دقيق، طماطم، أرز) مع تحديد تسعيرة خاصة خلال شهر رمضان .

ونوّه القرار إلى أن التسعيرة ستتغير عقب انقضاء الشهر الفضيل بناء على قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم (7) لعام 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية