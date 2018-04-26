بحث التعاون والتدريب بين مركز طبرق الطبي وجامعة طبرق

طبرق 26 أبريل 2018 (وال)- عقد مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس جامعة طبرق الدكتور عبد العزيز عبد الكريم بوحليقة .

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بالمركز بحضور مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب، ومدير إدارة شؤون أعضاء هيأة التدريس بالجامعة، ومدير إدارة الشؤون الطبية بالمركز، ومدير مكتب شؤون مجلس الجامعة، ووكيل الشؤون العلمية بكلية الطب بالجامعة .

وتركز الاجتماع مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالمعيدين، وأعضاء هيأة التدريس بكلية الطب البشري، من حيث آلية عملهم بالجامعة، ومركز طبرق الطبي . (وال- طبرق) ر ت

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