ليبيا تحتل المركز «162» في حرية الصحافة لعام 2018

المتوسط:

أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود، بيانًا مسا أمس الأربعاء، يحتوي على مؤشر حرية الصحافة لعام 2018، والذي يقيس أوضاع الصحافة في 180 بلداً حول العالم.

وبحسب البيان، فأن ليبيا تحتل المرتبة “162” على المؤشر، حيث بينت أن العمل الصحافي في ليبيا محفوف بالمخاطر، ووصفته المنظمة بأنها واحدة من أخطر دول العالم.

ووفقاً لتقرير المنظمة، أن الصحافيين في ليبيا يتعرضون لمضايقات من قِبل الأطراف المتناحرة، حيث رصدت المنظمة 332 حالة عنف وإساءة معاملة تعرض لها الصحافيين منذ العام 2011.

