مندوب ليبيا باليونسكو يكشف العلاقة بين تهريب الآثار وتمويل الإرهاب

أكد مندوب ليبيا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ” اليونسكو” عبد القادر المالح أن هناك شكوك حول وجود علاقة بين بيع القطع الأثرية المهربة من ليبيا وعمليات تمويل للإرهاب حتى وان لم يصدر اي تصريح رسمي بالخصوص.

وأكد تواصل جهود متابعة واسترجاع القطع الأثرية الليبية المهربة إلى اسبانيا بالتنسيق بين سلطات البلدين.

وبين المالح بحسب وكالة الأنباء الليبية ان السلطات الاسبانية قامت بمراقبة الشخص الذي يقوم ببيع القطع الأثرية الليبية المسروقة موضحا انه بعد اقتحام المكان تبين أن عدد القطع المسروقة كبير واغلبها مهربة من منطقة شحات.

وكانت الشرطة الاسبانية قد قامت في وقت سابق بضبط مسروقات من الآثار الليبية ترجع لموقعي شحات قورينا، وسوسة بولونيا.

ويرأس المالح حاليا المجموعة العربية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ” اليونسكو” .

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