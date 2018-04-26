مباحثات ليبية أوروبية لقضية الهجرة

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدي ليبيا السفيرة بيثينا موشايدت ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدي ليبيا عثمان بلبيسي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الجانبان بحثا خلال لقائهما اليوم الخميس سبل التعاون المشترك في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد الشيباني على أن وزارة الداخلية تعمل على إقفال مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين الغير قانونية, وحصر مراكز الإيواء لعدد محدود يمكن السيطرة عليه.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تبدأ بتأمين الحدود الجنوبية ومكافحة عصابات التهريب.

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