نساء سبها ينظمن وقفة احتجاحية السبت القادم

تعتزم نساء مدينة سبها، تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت القادم الموافق 28 أبريل الجاري، بعد صلاة العصر، بمصلي القرضة بالمدينة، احتجاجا على تردي الأوضاع بالمدينة.

وأوضح العضو الإعلامي لحراك صرخة الجنوب، أحمد قليوان، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن الخطوة تأتي بالتنسيق بين حراك “صرخة الجنوب “، مع نساء سبها من أجل السلام، مشيرا أن الوقفة تقام تحت شعار” لا للحرب.. نريد أن نحيا بسلام.. لا للقتل.. نعم للخير.. نعم للبناء.. نعم للأمن”، وتأتي احتجاجا على الوضع الراهن، وعلى المعاناة التي يعانيها الجميع، لإيصال رسالة لجميع المسؤولين مفادها”كفاكم استخفاف بالعقول”.

وأضاف قليوان، أن عقب الوقفة سيتم عقد جلسة نقاش مع نساء سبها للانضمام للحراك وتوحيد الجهود بما يهدف في حل أزمة الجنوب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية