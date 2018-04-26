عودة خط نقل النفط الخام الزقوط – السدرة إلى العمل بعد تعرضه لحريق نتيجة عمل تخريبي

عين ليبيا

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن فرق الصيانة بشركة الواحة للنفط أكملت أعمال صيانة خط نقل النفط الخام الزقوط – السدرة خلال مدة لم تتجاوز الـ 24 ساعة، بعد تعرضه لحريق نتيجة لعمل تخريبي.

حيث أثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله على جميع العاملين وعلى الجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل إعادة الانبوب إلى العمل ليتم متابعة ضخ النفط الخام من حقول شركة الواحة إلى ميناء السدرة.

هذا ووجه رئيس مجلس الإدارة الشكر للعاملين في حقل الراقوبة التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لمساهمتهم في إطفاء الحريق و اعمال الصيانه، ولكتيبة مرادة المقاتلة لاستجابتهم السريعة ولتعاونهم في تأمين سلامة فرق العمل بالموقع.

وكان الانبوب قد عاد إلى العمل منذ الساعة 6 مساءً يوم 24 أبريل 2018.

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