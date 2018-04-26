لغم يُبيد قطيع أغنام في محيط مطار سرت

انفجر لغم أرضي في محيط مطار سرت جنوب المدينة عندما مر عليه قطيع من الأغنام كانت ترعى بالمنطقة فأباد عدد كبير منها.

وقال المتحدث باسم قوة حماية سرت سالم الأميل الخميس، إن سرية الألغام قامت بمسح وتمشيط المنطقة بعد ورود بلاغ من المواطنين عن انفجار اللغم بقطيع الأغنام بالمنطقة.

وأضاف الأميل في تصريحات صحفية، أن عناصر السرية عثروا خلال تمشيط المنطقة على جثة متحللة مجهولة الهوية يرجح انها لأحد عناصر تنظيم داعش قتل في مواجهات مع قوات البنيان المرصوص في 2017.

وأشار المتحدث باسم قوة حماية سرت، إلى أن سرية الألغام تعاملت في اليومين الماضيين مع ألغام بمنطقة جارف ومعسكر الساعدي ومنطقة قرارة القزاح قرب محطة الخليج الكهربائية.

وجدد الأميل مطالبته للمواطنين بالتبليغ عن أي أجسام غريبة، مشير إلى أنهم يعملون بإمكانيات متواضعة في ظل عدم توفر دعم أو معدات ضرورية.

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