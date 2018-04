المبعوث الأمريكي إلى ⁧‫ليبيا يُغرد: «ليبيا ومستقبلها أكبر وأهم من أي شخص آخر»

عين ليبيا

نشر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ⁧‫ليبيا «جوناثان وينر» ‬ على حسابه الشخصي على التويتر قائلاً: «ليبيا ومستقبلها أكبر وأهم من أي شخص آخر وهي إحدى المقالات التي نشرها اليوم معهد الشرق الأوسط ، وتناقش المسار الوعر للأمن والاستقرار والمصالحة بعد مرض “حفتر”».

#Libya & its future is bigger & more important than any one person – a piece I published today at the Middle East Institute, discusses the bumpy path to security, stability & reconciliation following General Hifter's illness. https://t.co/VVKFlScON0

— Jonathan M Winer (@JonathanMaWiner) April 25, 2018

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا