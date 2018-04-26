دبلوماسي روسي يواصل كشف الدور القطري في إسقاط النظام الليبي

أكد السفير الروسي السابق في قطر، فلاديمير تيتورينكو أن الدوحه لعبت دورا كبيرا في اسقاط النظام في ليبيا عام 2011.

وقال تيتورينكو، في لقاء تلفزيوني نقلتها وكالة سبوتنيك “أخبرني حمد بن جاسم أنهم (في ذلك الوقت) سيرسلون 6 طائرات حربية، ولم يخبرنا بالوحدات الخاصة التي أرسلوها، وأكد عدم مشاركة الطيارين القطريين في القصف لأن قواتهم صغيرة وأي خسائر ستكون ملحوظة”.

وأضاف أن “قطر كانت المشارك الأكثر نشاطاً في إسقاط (النظام الليبي)، لأنهم كانوا يأملون في الوصول لموارد النفط والغاز الليبي”، مؤكداً أن “قطر كانت تأمل بعد الإطاحة بـ(النظام المصري) القائم عام 2011، في التحكم بالعالم العربي عن طريق مصر، وأن حمد بن جاسم اعترف أيضا بمشاركة قطر عمليا فى الإطاحة بالأنظمة العربية عبر تمويل وإعداد الإرهابيين”.

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