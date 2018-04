عاجل.. حفتر يغادر القاهرة بعد ساعات.. وبنغازي تتزين لاستقبال المشير

المتوسط:

أعلن مصادر مصرية، منذ قليل، أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، سيغادر القاهرة خلال ساعات، متوجها إلى مدينة بنغازي.

وتستعد مدينة بنغازي لاستقبال رسمي للقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، وتزينت شوارع المدينة بصور المشير حفتر ونحر الذبائح احتفاء بعودة القائد العام إلى ليبيا بعد فترة غياب دامت لأسبوعين.

بدوره، كشف الكاتب الصحفي الليبي، محمود الفرجاني، الاستعدادات الأخيرة لاستقبال المشير خليفة حفتر، موضحا أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية سيصل إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي بعد قليل، وسيتوجه بعدها إلى مقر قيادة العامة للجيش الليبي في الرجمة، مؤكدا أن سلاح الجو الليبي سيستقبل المشير حفتر بمجرد دخوله إلى الأجواء الليبية.

وأكد “الفرجاني” في تصريحات للصحف المصرية، اليوم الخميس، أنه سيكون في استقبال المشير حفتر عددا من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وقيادات عسكرية ليبية، في مقدمتهم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق عبد الرازق الناظوري، وقادة غرف العمليات وهناك فاعليات شعبية، موضحًا أن أغلب القبائل الليبية ستكون في استقبال المشير خليفة حفتر في الرجمة.

