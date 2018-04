#على_خاطر_خوك_2

إن سماع هذا الشعار لوحده كفيل حتى نشعر بالأمان

بالرغم من الحرب والدمار والفقر والنزوح والجوع والعطش، إلا أن وجود أشخاص يهتمّون بنا يجعلنا آمنين وسعداء، كأننا لا نشتكي من شيء.

هذا لأن المحتاجين لا يريدون فقط مالا وطعاما وبطاطين، بل يريدون إخوة يهتمون لأمرهم، إخوة يساعدونهم، يشعرون بهم، يجبرون كسورهم، ويحملون معهم الحزن ويحاربون معهم الألم.

شاهدنا خلال حملة “على خاطر خوك” التي أطلقتها قناة 218 بالتعاون مع الهلال الأحمر بأنها ليست مجرد حملة أو شعار أو خطاب أو كلمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أيضًا “على خاطر الحياة والمحبة والحلم والأمل والوطن”.. ولأن الأخلاق والأديان والتراث كلها أشياء تحثّنا على العطاء غير المشروط وغير المحدود، وبطريقة لائقة لا تجرح المحتاج بل تشعره بالدفء والامتنان.

استمرار هذه الحملة للسنة الثانية على التوالي دليل كافٍ على نجاح الليبيين في الخير، وأنهم يمكن أن يقفوا طوابير من أجل المساعدة والمساندة، هذه الحملة تهدف إلى تغيير فكرة الليبي عن نفسه، وتساعد هذا المواطن المظلوم بحكّامه أن لا يفقد الثقة في كونه إنسان، وأن الخير مازال يجري في عروقه مثل دمه.

على خاطر خوك

جملة تُغني عن آلاف المقالات والحلول الجاهزة والندوات والتنظير، لأنها تتكلم عن الخواطر، عن الإنسان، المشاعر، العطاء، عن الشعور بالآخر، عن ضمير وطني صادق، عن التكاتف والتعاون.. فهل أنت معنا؟

للتبرع في حملة “#على_خاطر_خوك_2” يرجى التوجه الى أقرب مركز للهلال الأحمر الليبي على جميع الأراضي الليبية. أو التبرع على رقم الحساب التالي: 775006 – مصرف التجارة و التنمية.

