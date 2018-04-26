عاشور يُمثل ليبيا في مؤتمر سوتشي الدولي للمسؤلين رفيعي المستوى بروسيا

عين ليبيا

عُقد في مدينة سوتشي الروسية يوم أمس الأربعاء المؤتمر الدولي للمسؤلين رفيعي المستوى المعنيين بالقضايا الأمنية في نسخته التاسعة وذلك لبحث الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، والحد من بؤر انتشار تنظيم داعش، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

حيث شاركت ليبيا في هذا المؤتمر الدولي، بوفد ترأسه معالي وزير الداخلية المفوض، العميد “عبدالسلام عاشور”، الذي ألقى كلمة أكد فيها على ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا، لتتجاوز ما تمر به من ظروف، مشيراً إلى أن ليبيا تدعو إلى السلام ومحاربة الإرهاب أينما كان.

هذا وقابل عاشور على هامش أعمال المؤتمر، الذي افتتحه وزير خارجية روسيا، كل من نائب رئيس المجلس الأمن القومي الروسي، وكذلك نائب وزير الداخلية، حيث جرى نقاش حول سبل دعم علاقات التعاون الأمن بين البلدين.

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