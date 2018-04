المتوسط:

أعلن المتحدث باسم قوة حماية سرت سالم الأميل، عن انفجار لغم أرضي في محيط مطار سرت جنوب المدينة عندما مر عليه قطيع من الأغنام كانت ترعى بالمنطقة فأباد عدد كبير منها.

وأكد المتحدث باسم قوة حماية سرت، اليوم الخميس، أن سرية الألغام قامت بمسح وتمشيط المنطقة بعد ورود بلاغ من المواطنين عن انفجار اللغم بقطيع الأغنام بالمنطقة.

وأشار المتحدث باسم قوة حماية سرت، إلى أن سرية الألغام تعاملت في اليومين الماضيين مع ألغام بمنطقة جارف ومعسكر الساعدي ومنطقة قرارة القزاح قرب محطة الخليج الكهربائية.

