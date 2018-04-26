أبو القاسم قزيط يكشف لـ «عين ليبيا» مواضيع اللقاءات المرتقبة مع قوى المنطقة الشرقية

عين ليبيا

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو تجمع نواب مصراتة أبو القاسم قزيط في تصريح خاص لـ «عين ليبيا» عن المو اضيع التي سيتم طرحها في اللقاءات المرتقبة مع القوى السياسية في المنطقة الشرقية قائلاً:

«في لقاءاتنا المرتقبة مع القوى السياسية في المنطقة الشرقية، سنحاول أن نطور رؤية وخطة عمل مشتركة لعودة كل النازحين وعلى رأسهم النازحين من تاورغاء وبنغازي، خصوصاً أن الطرفين يرحبون بعودة النازحين من الدين لم يتورطوا في جرائم او دعم الإرهاب.

مضيفاص في تصريحه: «يجب أن يشعر السياسيون في مصراتة وبنغازي خصوصاً بالحرج السياسي والأخلاقي تجاه عشرات الألف من النازحين من أهالي تاورغاء وبنغازي، بل يجب أن يشعر كل السياسيين و على رأسهم الرؤساء الثلاثة بالعار إزاء الألاف الأطفال والنساء المهجرين داخل الوطن وفي الشتات».

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