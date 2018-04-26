كواليس عودة حفتر:اقلاع طائرة من بنينا وتشديد أمني

تستعد مدينة بنغازي اليوم “الخميس” لاستقبال المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي ،بعد أسابيع قضاها المشير في الخارج لتلقى العلاج من وعكة صحية طارئة.

وتزامنا مع هذه العودة شهد مطار بنينا في بنغازي حالة استنفار قصوى ،في وقت توافدت فيه الوفود من كل فج عميق لاستقبال حفتر.

ورصدت “بوابة افريقيا الاخبارية” وصول عشرات الصحفيين العرب والاجانب لتغطية هذا الحدث الهام ،خاصة أنه يأتي في وقت كثر فيها الحديث عن استحالة عودة حفتر في هذه الظرفية بسبب تدهور صحته،وهي الاشاعات التي اعتبرها الجيش الليبي محاولة للتشويش على انتصارات الجيش ومعركة تحرير مدينة درنة.

وقالت مصادر “بوابة افريقيا الاخبارية” إن طائرة تابعة للجيش الليبي غادرت مطار بنينا منذ ساعات باتجاه القاهرة ،حيث من المفترض أن يعود المشير حفتر على متنها ،ضمن وفد ليبي رفيع المستوى كان بانتظاره في جمهورية مصر الشقيقة.

وفي انتظار عودة المشير خلال ساعات ،تبقى مدينة بنغازي على موعد مع أهم حدث عاشته بعد تحريرها من يد الارهاب ،وهو غياب المشير الذي ترك ضجة واسعة وحالة ترقب وحذر يمل سكان بنغازي أن تنتهي اليوم بمجرد أن يضع حفتر قدمه على أرض بنغازي. .

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