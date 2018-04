«عاشور» يشارك في مؤتمر سوتشي ويلتقي نائب وزير الداخلية الروسي

المتوسط:

عُقد في مدينة سوتشي الروسية يوم أمس الأربعاء المؤتمر الدولي للمسؤلين رفيعي المستوى المعنيين بالقضايا الأمنية في نسخته التاسعة وذلك لبحث الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، والحد من بؤر انتشار تنظيم داعش، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وشاركت ليبيا في هذا المؤتمر الدولي، بوفد ترأسه وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني، العميد “عبدالسلام عاشور”، الذي ألقى كلمة أكد فيها على ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا، لتتجاوز ما تمر به من ظروف، مشيراً إلى أن ليبيا تدعو إلى السلام ومحاربة الإرهاب أينما كان.

والتقى عاشور على هامش أعمال المؤتمر، الذي افتتحه وزير خارجية روسيا، كلا من نائب رئيس المجلس الأمن القومي الروسي، وكذلك نائب وزير الداخلية، وجرى نقاش حول سبل دعم علاقات التعاون الأمن بين البلدين.

