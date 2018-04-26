بلدي جالو يستعد لتنظيم حملة لمكافحة الآفات الزراعية

عقد عميد بلدية جالو شعيب أحميدة الأمين اليوم الخميس اجتماع بمقر ديوان البلدية ، مع مدراء مكاتب العلاقات العامة والخدمات ، والموارد البشرية بديوان البلدية ومسئول قطاع الزراعة جالو ومدير مكتب الوقاية والحجر الزراعي جالو اجخرة .

وأوضح مكتب الإعلام بالبلدية أن الاجتماع ناقش تشكيل لجنة للإشراف والعمل على البدء بانطلاق حملة لمكافحة الآفات الزراعية (الحشرة القشرية ) بالمشاريع الزراعية ومزارع المواطنين الواقعة بنطاق بلدية جالو .

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