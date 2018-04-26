بريطانيا: ندعم جهود التخلص من المواد المتفجرة في ليبيا

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر على وقوف بلاده مع سرت وبنغازي وكل مناطق ليبيا المتضررة من الإرهاب.

وقال بيكر في تغريدة له بموقع”تويتر” “نفخر بدعم تدريب الكشف والتخلص من المواد المتفجرة مع شركائنا @USAEmbassyLibya و @germanydiplo للتخلص من المواد المُتفجرة التي خلفها تنظيم داعش بعد هزيمته في سرت”.

وكان بيكر دعا خلال زيارته إلى سرت لضرورة تفهم حجم الإصلاحات الضخمة المطلوبة لإعادة بناء ليبيا وإعادة بناء المباني والبنى التحتية التي تعرضت للتدمير.

وأعرب الدبلوماسي البريطاني عن تقديره لجهود أبناء مصراتة وسرت وغيرها من المدن لمحاربتهم تنظيم داعش وهزيمته مضيفا “لولا شجاعة هؤلاء الأبطال لأصبحت سرت في قبضة داعش”.

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