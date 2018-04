المتوسط:

وصل وفد من مدينة الزنتان بعد ظهر اليوم إلى مدينة مصراته لإجراء محادثات تهدف إلى تسوية النزاع بين المدن التي بدأت في منتصف عام 2014.

ويضم وفد الزنتان مسؤولين من المجلس العسكري والمجلس البلدي والمجلس الأعلى لقبائل الزنتان.

ومن المقرر أن يواصل ممثلو المدينتين بذل جهودهم للتوصل إلى اتفاق مصالحة شامل بعد زيارة وفد مصراتة في مارس الزنتان واتخاذ المبادرة الأولى في هذا الصدد.

