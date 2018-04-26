ليبيا للاتصالات: وجود خلل بمنظومة الرد الآلي 116

أكد رئيس مجلس الإدارة بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية عبد الباسط السنوسي، الخميس، وجود خلل في منظومة الرد الآلي التفاعلي على الهاتف 116.

ونوّه السنوسي في تصريح للرائد، إلى أن الأطقم الفنية بالشركة تعمل على إصلاح المنظومة في أقرب وقت ممكن، بمتابعة مباشرة من الإدارة.

واستبعد السنوسي وجود عمل تخريبي استهدف المنظومة، لافتًا إلى أن الشركة طلبت من مشتركيها التواصل عبر صفحتها الرسمية في حال واجهوا مشكلة في تعبئة الرصيد.

وتجدر الإشارة إلى أن مشتركي الشركة في خدمة الإنترنت اشتكوا، منذ أيام، من توقف خدمة الرد الآلي على الهاتف 116 الخاص بتعبئة كروت الدفع المسبق للإنترنت والاتصالات.

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