الصحف المصرية تسخر من شائعات الإخوان وتحتفي بـ«حفتر»

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الخميس، على نبأ العودة المرتقبة للقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، إلى مدينة بنغازي، اليوم الخميس، ساخرة الصحف من شائعات الإخوان ووسائل إعلامهم من نبأ وفاة المشير.

حفتر يخاطب الشعب

من جهتها، ركزت صحيفة اليوم السابع المصرية على مغادرة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، القاهرة، اليوم الخميس، متوجها إلى مدينة بنغازي الليبية بعد لقاء عدد من المسئولين المصريين.

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، أكد أن القائد العام للجيش الليبي سيعود إلى مدينة بنغازي اليوم الخميس. وأنه سيجرى استقبال حافل ورسمي للمشير حفتر يشارك فيه ضباط ومنتسبي القيادة العامة وأعيان وحكماء المنطقة الشرقية ومؤسسات المجتمع المدني.

حفتر يعود إلى بنغازي

«الدستور» المصرية بدورها ركزت على عودة حفتر إلى بنغازي، ونشرت تصريحات المسماري بشأن الموضوع ذاته، موضحة أن حفتر قضى في باريس جولة خارجية قبل نحو أسبوعين وقال متحدث باسمه إنه تلقى العلاج هناك بعدما شعر بالإعياء.

وقالت مصادر ليبية ومصرية لـ«رويترز»، إن حفتر سافر من باريس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين من مصر الداعم الرئيسي له.

العائد من الموت!

ومن جهته، سخر الكاتب المصري الكبير مكرم محمد أحمد في مقالته بجريدة الأهرام، من شائعات الإخوان بشأن وفاة حفتر، متسائلًا: ماذا يكون رد فعل جماعة الإخوان وكل جماعات الإرهاب وميليشيات الفوضى التي لا تزال تحكم عدداً من المواقع والمدن الليبية؟ بعد ظهور المشير خليفة حفتر اليوم في مقره الرسمي في الرجمة خارج مدينة بنغازي يتمتع بكامل صحته قادراً على الاستمرار في الحكم، وهم الذين روجوا في العالم أجمع أنه يعاني تلفا في الدماغ يصعب إصلاحه أو علاجه، وأنه في حالة غيبوبة مستمرة ولن يكون طبيعياً مرة أخرى!

