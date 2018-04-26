العميد عاشور يمثل ليبيا في مؤتمر دولي بشأن مكافحة الإرهاب في روسيا

ليبيا – شاركت ليبيا في فعاليات المؤتمر الدولي للمسؤولين رفيعي المستوى المعنيين بالقضايا الأمنية في نسخته التاسعة بشأن بحث الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من بؤر انتشار تنظيم “داعش” ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

داخلية الوفاق أكدت بحسب مكتبها الإعلامي على ترأس العميد عبدالسلام عاشور للوفد الليبي الذي حضر المؤتمر المنعقد في مدينة سوتشي الروسية أمس الأربعاء.

العميد عاشور ألقى كلمة أكد فيها على ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا لتتجاوز ما تمر به من ظروف، مشيراً إلى أن ليبيا تدعو للسلام ومحاربة الإرهاب أينما كان.

وعقد وزير الداخلية على هامش أعمال المؤتمر إجتماعاً مع كل من نائب رئيس المجلس الأمن القومي الروسي ونائب وزير الداخلية لمناقشة سبل دعم علاقات التعاون الأمني بين البلدين.

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