عسكري الرجبان يكشف تفاصيل نجاة مسعود رحومة وحراسه من خاطفيهم

ليبيا – أكد رئيس المجلس العسكري الرجبان مسعود المدهوني أن المدعي العام العسكري التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مسعود رحومة أفلت بإعجوبة من خاطفيه هو وحراسه من خلال قيامهم بتكسير نافذة المكان الذي تم إحتجازهم فيه والهروب من خلالها.

المدهوني أوضح في تصريح صحفي لقناة ليبيا لكل الأحرار أمس الأربعاء تابعته صحيفة المرصد بأن رحومة ومن معه وصلوا إلى مدينة الرجبان في عملية لم تتم وفق أي تنسيق مع أية جهة بل بتنسيق بينه وبين حراسه المحتجزين معه ، مبيناً بأنه لم تتوفر حتى الآن أية دلائل ثابتة أو إتهامات محددة بشأن الخاطفين وأن هذا الأمر قد يربما حدث بسبب صراع على السلطة.

وأضاف بأن الخروج المفاجئ لرحومة جعل المعنيين في طور دراسة توضحياته بشأن الأمر لتبدأ بعدها الإجراءات القانونية في وقت لم تتواصل فيه أي جهة مسؤولة مع المجلس العسكري الرجبان بالخصوص.

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