«أمن رئاسة وزراء المؤقتة» يناقش تدابير حماية مبنى الديوان

عقد أعضاء هيئة الشرطة التابعون لمكتب أمن وحماية ديوان رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعهم الدوري، لمناقشة التدابير الأمنية والخطط الموضوعة لحماية مبنى الديوان ببنغازي.

وأشاد مدير إدارة الشؤون الأمنية لرئيس المجلس الرئاسي وديوان رئاسة الوزراء، خلال الاجتماع، بالمجهودات التي تبذل لتأمين وحماية مقر الديوان، موجها الشكر لأعضاء هيئة الشرطة المكلفين بعملية التأمين والحماية.

وأكد أعضاء مكتب الأمن، استعدادهم الأمني الكامل للقيام بواجبهم الأمني داخل الديوان، وفي جميع المؤسسات الحكومية التابعة للدولة الليبية، خدمة للوطن والمواطنين.

