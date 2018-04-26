العيضه يكشف موقف الإخوان من المؤسسة العسكرية

انتقد عضو المؤتمر الوطني العام السابق التواتي العيضه لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في المغرب.

وقال العيضه في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن اللقاء “عبث ومضيعة للوقت ومحاولة إخوانية لشق الصف الوطني”.

وأضاف أن مشروع الإخوان لا يمكن أن يقبل “بقيام جيش مهما قالوا وحاوروا وفعلوا” كل ذلك يأتي بهدف “كسب الوقت وتحسين صورتهم المشوهة فقط”.

وتابع: الإخوان يرفعون شعار أن حفتر مجرم حرب ويصفون القوات المسلحة بمليشا حفتر” ولكن حتى إذا تولى شخص آخر قيادة الجيش “فلن يتغير رأيهم في القوات المسلحة لأنهم لا يعنيهم الأشخاص وإنما المشروع”.

والتقى صالح والمشري في المغرب واتفقا على فصل الحكومة عن المجلس الرئاسي، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ليس من بينهما أي عضو من الأعضاء الحاليين، وتمرير تكليف محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي.

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